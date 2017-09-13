文言文占比45至55％是民進黨政策？管媽：慚愧，對不起！

文言文比例高到55％成為民進黨的政策，管媽直言「慚愧，對不起！」（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-09-13 08:51

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部課審大會10日通過普通高中國文領域課綱的文言文比例為45％到55％，民進黨立委管碧玲踢爆議決有違法之虞，今天在臉書上續追，指課審大會有12位官方代表，制度設計讓教育部有最大影響力，但教育部卻推給課審大會，且此事攸關的是「學生負擔和多元文體的價值」，卻被誤導成統獨對立，教育部還無力澄清，更「滿意的接受」課審大會結論，使文言文比例高到55％成為民進黨的政策，對此，管媽直言「慚愧，對不起！」

管碧玲在臉書上表示，教育部置身事外是錯的！也無所遁形，逃不掉、避不開！依照「高級中等學校教育法」43-1條規定：教育部可以提名不超過1/4的官方代表擔任課審會委員，提請行政院長任命。這確確實實就是讓教育部能有立場、且有最大影響力的制度設計。

教育部對外宣稱：教育部不會翻盤，尊重課審委員會。管媽認為這就表示：下次課審會，確認議事錄時，教育部不會要求12位官方委員提復議案、不會要求他們發言，也就是表示：教育部對目前的結論「滿意的接受」！她喊話要潘文忠勇敢一點，敢作敢當，不要假中立，欺騙社會大眾，因為只要上次會議出席人數的1/10就可以提復議案，課審會的官方代表，人數夠有提案權，只要就表決過的案提復議，問題就解套了，但是，教育部說他們不翻盤。

管媽表示，她很喜歡唐詩、喜歡李後主，也喜歡三國演義，但也喜歡鄭愁予、徐志摩、汪國真和舒婷的作品⋯⋯前者文言文、後者白話文，作者都是中國人，兩者皆為中華文化。文白比例，無關去中國化，而是事關現代化。

管媽勸教育部應該充分溝通，也要有能力說服，化解統獨的對立，理性的面對學生負擔與多元文體的價值，好好把比例調到合理的程度。但也直斥教育部，現在搞成文言文可以高達55%（45-55%），簡直胡搞！

管媽直批三次，文言文可以到55%！文言文可以到55%！文言文可以到55%！教育部有12位官方代表在課審會，但是教育部不翻盤。所以，文言文可以到55%，扎扎實實是民進黨的政策無誤！她坦言「慚愧！對不起！」

有臉友留言指：「官方不能體察民意走向，對執政黨是很大的傷害。」「民進黨提出這種文言文可以到55%是昏了頭ㄇ？」、「失望，失望。再失望。」、「民進黨應該是不想再執政了吧？」、「該換掉一些人了，是嫌票太多嗎？」