軍公教調薪內幕！傳小英與他們共商後拍板

媒體報導，軍公教調薪並非賴清德上任後才做的決定，總統蔡英文與林全、賴清德確定閣揆換手的同時，就已討論決定要整軍公教薪資。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-09-13 08:34

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德剛上任，昨宣布軍公教調薪3％的大利多，距離上次軍公教加薪，已時隔6年。由於前行政院長林全在7月下旬才宣布，明年軍公教暫不調薪，賴清德一上任就推翻決策，引發質疑。有媒體報導，其實軍公教調薪並非賴清德上任後才做的決定，總統蔡英文與林全、賴清德確定閣揆換手的同時，就已討論決定要整軍公教薪資。

前行政院長林全在7月份編製明年度總預算案時，評估景氣復甦動能並不強勁，且因政府推動年金改革等因素複雜，決定明年軍公教不調薪，當時不少軍公教人員感到失望，如今賴內閣做出不同決策，引發矚目。

《上報》報導，前瞻法案上月過關，將開始進行各項重大基礎建設投資，各項景氣預測、經濟表現也會逐步提升，加上企業界多次倡議政府帶頭加薪，因此總統和閣揆共同做成軍公教調薪決策。

而在蔡英文與林全、賴清德討論閣揆換手及交接時，也同時確定軍公教加薪的政策。蔡英文等人討論認為，內閣改組後重編預算，剛好是軍公教調薪的好時機，因此在此時宣布調薪案，藉此帶動民間薪資成長及內需景氣。