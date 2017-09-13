一則烏龍簡訊 週刊爆林全提前下台內幕！

前行政院長林全4日舉行記者會，親自說明請辭心境。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-09-13 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕林全9月4日宣布辭去行政院長一職，週刊報導，原本林全設定辭職的時間在5日，因為一則烏龍簡訊，讓消息提前曝光，總統蔡英文認為此事相當不尊重林全，非常不高興。

據《壹週刊》報導，前總統陳水扁雖然因病保外就醫，但仍對政治非常關心，許多朋友還會與他分享政治的訊息。就在內閣改組前，一名陳水扁的獨派女友人詢問當時的秘書長陳美伶，是否有賴清德組閣一事，陳美伶回傳媒體報導高層否認賴組閣的新聞，但卻因簡訊字數有限，被迫分成2段發送。

報導提到，扁的獨派女友人覺得這封簡訊很有趣，就截圖傳給陳水扁，但截圖主要是在前半段賴組閣的傳聞，忽略下半段否認組閣的新聞，讓陳水扁拿著陳美伶的簡訊截圖詢問友人時，消息才流到媒體手中。

《壹週刊》報導，陳美伶表示，所謂扁的獨派女友人，就是陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿。陳美伶說，在換閣揆之前，陳昭姿常常都會打電話給她，打聽內閣的相關訊息，但從未向陳昭姿說過任何一件事，只會回傳府院相關的澄清稿。《壹週刊》多次向陳昭姿打電話查證，但都未獲回覆。

先前因為有媒體報導陳美伶洩漏內閣改組一事，讓陳美伶出來強調，指報導「全部不是事實」，要求報導媒體道歉，否則將提告。