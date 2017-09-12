年改將讓民進黨選舉大傷 柯P：趕快想辦法

2017-09-12 23:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今晚接受電視專訪直言，根據他自己當時取消老人敬老金的經驗，年金改革將成為民進黨的隱憂，明年7月年金改革開始上線，正好要選舉，殺傷力很大，他也隔空向民進黨喊話，「我現在跟你講你還有1年的時間，趕快想怎麼辦，（民調）一定會掉，OK。」

柯文哲今天晚上接受壹電視節目《十點上新聞》主持人陳雅琳專訪，提及自己刪除重陽敬老金預算時，不管台北市議會的議員怎麼罵，民調都沒有掉，等到重陽節時，民眾領不到錢，他的民調就立刻掉了15％。

柯P直言，民進黨年金改革可是「1年跟拿人家好幾萬塊」，尤其明年7月上線時，是2018選舉前幾個月，「殺傷力就很大，明年民進黨一定很淒慘。」而他只有刪除敬老金1500元，民調就掉了15％，民進黨是要兩倍，一定會兩倍下滑！

柯文哲坦言，這是民進黨的隱憂，也是相當大的危機，不過，距離明年選舉還有一段時間，民進黨能未雨綢繆，想想該怎麼辦，不然勢必會選得不好。

談到之前曾譬喻自己是扁鑽、行政院長賴清德是長刀，柯文哲說，兩人同為醫生，相信賴清德會很務實。至於他跟總統蔡英文之間的差異，柯P笑說，不知道怎麼比，因為兩人是不同世界的人，「調調、style都不一樣，有自己的freestyle。」蔡總統冷靜、理性，他當外科醫師，冷靜的話，病人就死掉了，更自爆跟蔡英文一點都不熟。