雜誌縣市長民調出爐 陸之駿：「四大團體」魚目混珠

2017-09-12 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕《天下雜誌》今公布2017年縣市施政滿意度排行，連江縣長劉增應連2年奪冠，花蓮縣長傅崐萁則居次，不過這項民調引發網友議論，評論員陸之駿今晚間在臉書發文質疑，「《天下雜誌》的「民調」如果可以相信，母豬都可以上樹。」並批評「因為單純民調指數，民進黨表現太好，於是就加上『四大團體』的滿意度調查--這，就是《天下雜誌》魚目混珠的鬼域技倆。」

傅崐萁拿下第2名 網友：是比廣告量嗎

《天下雜誌》今公布2017年縣市施政滿意度排行，各縣市首長滿意度排名依序為劉增應（80.17）、傅崐萁（70.13）、新竹市長林智堅（69.56）、桃園市長鄭文燦（69.45）、南投縣長林明溱（67.09）等，至於滿意度最後5名則是新竹縣長邱鏡淳（52.41）、彰化縣長魏明谷（52.36）、雲林縣長李進勇（51.96）、苗栗縣長徐耀昌（51.75），嘉義市長涂醒哲（43.76）則連2年敬陪末座。

《天下雜誌》也指出，本次調查是在7月到8月間電訪近1萬5千人，並與中華民國全國中小企業總會、台灣環境保護聯盟、社區大學全國促進會、以及中華社會福利聯合勸募協會合作，請四家專業團體推薦熟悉各縣市當地相關事務的學者專家參與評比，總共對22縣市計586位學者專家完成問卷調查。

但針對這項調查，陸之駿12日深夜在臉書發文，質疑「《天下雜誌》一向來就是替國民黨政權塗脂抹粉的走狗」，還說因為民進黨單純民調指數表現太好，結果就加上「四大團體」的滿意度調查，讓他批評這是《天下雜誌》用來「魚目混珠的鬼域技倆」。

這項民調也引發網友議論，質疑「騙人的排行榜，用多少錢買的，劉政鴻都可以第1了」、「你們還看天下喔，看天下失天下 讀遠見沒遠見」。針對劉增應及傅崐萁登上前兩名，不少網友紛紛笑稱「前兩名都是KMT的縣市，兩人可以搭配選總統了」，其中不少人酸說「花蓮王是買廣告吧，連金紙都要蓋印章的神奇縣長」、「花蓮縣第2名，是比廣告量嗎？」、「花蓮第2我噴笑，他連羞恥兩個字是什麼都不知道」、「花蓮王又要買雜誌送人了」。