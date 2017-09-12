水牛伯拒絕當台電董座 原因有這些

2017-09-12 22:36

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長游錫堃之前被點名接任台電董事長，據透露，府方確實希望能積極發展新能源，達成非核家園的目標，台電對此態度消極，因此府方希望能夠藉由游錫堃的威望去貫徹政策。不過，游錫堃在今天（12日）下午3點的一場會面中，正式向府方委婉拒絕這項提案。

游錫堃之前曾被英系立委點名接任台電董事長，據透露，不管藍綠執政，台電一直以來都自成一系統，外界無法界入。民進黨政府希望能積極發展新能源的企圖，也一直遭到台電舊有系統杯葛，因此高層希望借由游錫堃的威望，貫徹民進黨非核家園的理念，也讓人民對於民進黨的非核家園政策更有信心。

今天下午3點左右，親府方人士到正國會辦公室，正式徵詢游錫堃接任台電董座的意願，歷時約1小時，不過在會面中，游錫堃認為，只靠1、2個人進入台電，無法解決台電的結構性問題，而應該要提升到國安層次，不是只靠行政院的能源小組和幾個文官在推動。

相關人士指出，游錫堃在賴清德週日來拜會之前，就曾經向高層提過相關建議，不過仍然不了了之，上週日趁著賴清德來訪，游錫堃認為賴態度非常誠懇，又再度提點。

至於日前傳出新潮流系的前行政院副院長林錫耀可望接任台電董座，高層則是否認有這項人事安排。