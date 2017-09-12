李明哲案》民團代表抵日內瓦 「缺名牌」進不了聯合國首場會議

2017-09-12 22:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣人權工作者李明哲昨日在中國法庭「被認罪」。台權會秘書長邱伊翎與人約盟執行長黃怡碧現正在瑞士日內瓦，原定代表李明哲妻子李凈瑜出席聯合國相關會議，但代表身分臨時提出申請，未能順利獲准進入會議。

李明哲妻李凈瑜原在此段時間內預定前往聯合國報告李明哲案，但因中國上週「突襲」通知開庭，李凈瑜望夫心切，選擇放棄赴聯合國機會，前往中國旁聽庭審。據了解，台灣人權促進會與人權公約施行聯盟，自5月即向聯合國人權理事會聯繫，代表李明哲案提出申訴並被受理。

聯合國人權理事會第36屆常會於日內瓦時間9月11日至29日舉行。台權會秘書長邱伊翎與人約盟執行長黃怡碧為李明哲案系列會議專赴瑞士日內瓦，昨日下午抵達瑞士。據悉兩人於當地時間今天下午，原定出席一場聯合國人權理事會為李明哲案額外安排的會議，明天則將出席聯合國人權理事會強迫失蹤工作小組會議。

但邱伊翎今受訪指出，人權理事會原先只受理李凈瑜進入會議，因此只備有李凈瑜的名牌，兩人今天早上臨時和人權理事會申請，希望代表李妻進入會議，但直至原定會議時間都沒有獲准進入。邱伊翎說，要有名牌才能進去，名牌之後還需要查驗證件，台灣人時常因台灣護照遭阻擋「那是第二關」。

因無法參與會議，兩人轉赴聯合國三腳椅廣場拉起「抗議中國黑幫政權、立即釋放李明哲」。

邱伊翎並說，明天預定和聯合國人權理事會申訴機制的強迫失蹤工作小組開會，報告李明哲案，因為中國仍沒有公布李明哲的關押地點，所以他們認為李明哲還是處於強迫失蹤狀態，會將此意見向小組表述，若小組認為已經不是強迫失蹤狀態，則可能轉向任意逮捕小組申訴。