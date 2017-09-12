阿囉哈客運6死事故 國民黨團點名賀陳旦負責

2017-09-12 18:52

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中山高岡山路段昨傳出阿囉哈客運6死11傷車禍事故，對此，立法院國民黨團書記長林為洲表示，從蝶戀花意外至今強制繫安全帶修法牛步，嚴正譴責交通部長賀陳旦，要求其負起政治責任；親民黨團總召李鴻鈞則表示，官方修法版本聲聲慢，才讓此修法尚未完成審議。

阿囉哈客運昨晚於國道一號岡山北上路段發生重大車禍，造成6死11傷慘劇，是蝶戀花事故後死傷較嚴重之事故。據檢警初步調查發現，6名死者皆為拋出車外重傷致死，而車上有繫安全帶者，多為輕傷或無大礙，顯示安全帶於事故時發生關鍵作用。

林為洲表示，強制全車乘客繫安全帶的修法仍躺在行政院，安全帶是本次事故中存活與否的重要因素，交通部從蝶戀花事故發生至今，都不夠積極、未記取教訓，才讓本次事故發生後，再度有人因此死傷，他對交通部提出嚴厲譴責，交通部長賀陳旦應負起政治責任。

林為洲也表示，本次內閣改組令大家失望，最爭議的部會首長，包括國防部長馮世寬、交通部長賀陳旦、陸委會主委張小月及「大政委」張景森等爭議人物，都未遭到更換，如此新內閣團隊令人不容樂觀，如此內閣改組有何意義，外界也看不懂。

李鴻鈞則說，不只針對大客車，應該針對高速公路上所有車輛上的所有乘員規定必須繫安全帶，但從蝶戀花事故至今8個月都過去了，交通部修法實在太慢，應加緊腳步，許多立委有對此提案，修法應盡快完成，不要再度在大型交通事故後就檢討完不了了之。

李鴻鈞也說，他在蝶戀花事故發生後，即立刻提出大客車行駛於高速公路、快速道路時，駕駛、乘客都必須繫安全帶的修法，但因為官方修法版本聲聲慢，才導致該案尚未完成審議。