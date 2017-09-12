賴清德上任首見外賓 北美僑界正面期待

行政院長賴清德今日接見「北美各地台灣會館、台灣中心回國訪問團」並合影留念。（記者羅沛德攝）

2017-09-12 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德今天下午接見北美各地台灣會館與台灣中心回國訪問團時表示，他要對訪問團致上敬意，雖然在海外多年，但關心與支持故鄉，令人感動。這也是賴清德上任後首次接見外賓。

綜合媒體報導，賴清德表示，去年發生大地震時，海外鄉親除了出錢出力救災，也長期支持台灣民主化，才有機會再次政黨輪替，讓總統蔡英文有機會服務國家與人民。賴清德表示，承蒙蔡總統信任，行政院長一職責任很重，一定全力以赴，以民意做為施政態度。

紐約僑界也期待新人事帶來新氣象，期盼新內閣提振台灣經濟，在國際與兩岸關係中為台灣找出路。

紐約台灣會館理事長陳隆豐推崇賴清德是「了解民意、願意傾聽基層聲音」的政治人物。他表示，過去賴清德訪問紐約參觀皇后區美術館時，非常仔細的聆聽解說人員的講解，也試著了解如何才能提升台美文化文化交流，不像一般人走馬看花。

談到賴清德的期待時，陳隆豐表示，雖然任何與台灣前途與人民福祉有關的，都是我們對賴清德的期待，不過事有輕重緩急，希望他能在經濟上能得到預期的成果，並強調自己對賴清德有信心。此外，陳隆豐也在致詞時表示，做一個政治人物最重要一點就是，要記得別人的名字，我們的賴清德院長都記得。

前北美洲台灣商會聯合總會總會長彭良治也表示，期待賴清德上任後能為台灣在兩岸與國際中走出一條路，並且把台灣人民放在最優先的位置。

民進黨美東黨部主委彭良治形容賴清德，是一位疼惜台灣、愛護台灣土地的政治人才。大家對他也早有期待，希望他與總統蔡英文合作推動五院和諧關係，打造最優秀的執政團隊。