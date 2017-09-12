獨家》中投隱匿財產？6千萬資產未申報黨產會

2017-09-12 16:25

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨中投公司向行政院黨產會申報不實，涉及隱匿？根據「黨產條例規定」，政黨及附隨組織及其受託管理人向黨產會申報財產。不過據瞭解，中投董事林恆志於今年8月，自行向黨產會申報其受託保管中投資產新台幣6千多萬元，然而在中投公司今年4月7日向黨產會申報財產中，卻未揭露該筆6千萬信託資產，中投恐怕涉及隱匿申報不實。

中投公司已於去年11月遭黨產會認定為國民黨附隨組織，並命國民黨所持中投股權全數收歸國有，本訴仍在進行。

據了解，林恆志提供給黨產會的信託委託書中，指出中投先於2007年4月交付3千萬元予國民黨智庫學者吳永乾為受託管理人，隔年再託3千萬元給吳，總共6千萬元。信託委託書也揭示，中投所信託的6千萬元，目的為「光華的員工及國民黨主管，若因中投公司相關業務，涉及訴訟時的訴訟基金」。

自2007年至今，信託契約共經8次增補，逐步將中投歷任中投董監事增列為受益人。不過據悉，林恆志向黨產會表示，他受託期間，沒有支領任何報酬，至於這筆6千多萬元，在受託期間，也只有支付前國民黨行管會主委林德瑞15萬元。

對此，黨產會委員表示，黨產會已發函林恆志，指出該筆6千萬屬於推定的不當取得財產，未來所有動支，必須經過黨產會同意。黨產會委員也表示，將釐清中投是否涉及隱匿無申報，也要追查支付林德瑞15萬元原因。

根據「政黨及其附隨組織不當取得財產條例」規定，政黨、附隨組織及其受託管理人應於條例施行之日起一年內（2017年8月12日）向黨產會申報財產；若黨產會調查有故事或重大過失隱匿等，該財產推定為不當取得財產，得命移轉國有。