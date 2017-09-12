捍衛少年權益 立委建議少輔會強化整合

2017-09-12 15:46

〔記者鄭鴻達／台北報導〕近年青少年問題逐漸受到社會重視，民進黨立委李麗芬今舉辦「不再犧牲青少年的權益－少年輔導委員會再起」公聽會，指出各縣市少輔會長期欠缺經費、人力及跨機關整合不利，因此建議政府除應盤點各縣市少輔會人力、資源外，也應使其與政府重大專案交互配合。

李麗芬今舉辦「不再犧牲青少年的權益－少年輔導委員會再起」公聽會，席邀公部門代表、學者及縣（市）少輔委員參與討論。少年輔導委員會（少輔會）為各縣（市）政府根據「少年輔導委員會設置要點」所設置，用以預防轄內各種青少年問題及輔導少年。

李麗芬表示，各縣（市）少輔會長期欠缺經費、人力，跨機關整合不利，使其功能不彰，預防機制無法有效啟動，目前少輔會共有133名專職人力，然內政部於2011年曾評估人力需應增加317名，人力有落差，僅台北市有48名人力為最適合，人數如此少如何發揮功能，令人擔憂。

李麗芬建議，應重新研議少輔會專業組織定位，強化其預防輔導功能；盤點各縣（市）少輔會所需人力、經費，並與行政院「強化社會安全網計畫」、「新世代反毒策略」等重大專案合作；主管機關應強化各少輔會整合功能，除個案執行，也著重分析研究、外展服務、社區處遇及區域防治工作等預防機制。

中央警察大學行政警察學系教授許福生指出，修法方向可採先行政、後轉向處分，並針對少年虞犯採先通報主管機關、施以適當輔導，若無效再送少年法院；法務部保護司科長侯育荏表示，毒品戕害青少年身心，毒品防制問題牽涉甚廣，盼中央機關能與地方政府共同反毒。

國立中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆指出，...若要回歸專業就應回到社工主管機關，再結合教育輔導、司法警政及醫療衛生等機關，且每位輔導員、社工接案量不宜過多，以25到30案為宜，經費編列也應納入社會安全網計畫。