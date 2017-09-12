談世大運成功 柯P笑稱：感謝2個颱風轉向

台北市長柯文哲與運動領域得獎者出席北市106年運動有功團體及人員表揚典禮。（記者蔡亞樺攝）

2017-09-12 15:34

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市體育局今天下午舉辦北市106年運動有功團體及人員表揚典禮，共有58人獲獎，台北市長柯文哲到場親自頒獎，柯文哲致詞不忘提及台北世大運的成功，表示要感謝志工、警消、醫護等背後人員的努力幫忙讓世大運成功，柯笑說他不曉得為什麼這次世大運成績這麼好，他無法理解，「坦白講運氣不錯，要感謝2個颱風自動轉向」，引起台下人員一陣哄堂大笑。

柯文哲說，希望台北市是以運動為生活風格的健康城市，在這次世大運算是達到這個目標的第一步，世大運相當成功，要感謝很多人幫忙，尤其1萬8千名志工，招待來自世界各國選手、媒體與官員將近2萬人，若要用錢雇用會不得了，當然還包括警消、醫護很多人努力的幫忙，才讓世大運成功。

柯坦言，是運氣不錯，2個颱風自動轉向，等到遊行完才下雨，運氣真的非常好。他表示，世大運成功是很多人的努力，因此表揚優秀選手之外，還有背後推手（指體育團體或協會）與教練，每個成功後面都有很多人幫忙，這些得獎者的家人、朋友與支持者也很重要，以及感謝願意買票進場的民眾。

柯還展現一貫的幽默，他表示，坦白講他也不曉得為什麼這是世大運成機會這麼好，「我無法理解」，滑輪溜冰會拿獎他預料中，但標槍100公尺得金牌、舉重破世界紀錄覺得很奇怪，他認為世大運口號「回家比賽」有關係，在自己的國土上，台灣選手變得很神勇，因為場內有這麼多人喊加油。

柯回憶，有一場比賽他感到驚訝，就是女子籃球銅牌戰，站起來比對手俄羅斯隊選手身高矮了15公分，還打得贏，很奇怪，由於場邊有上萬名觀眾喊加油，一開始還落後追上去才迎，因此每個事件成功的背後支持者很重要。

北市106年運動有功團體及人員表揚典禮，頒發傑出運動選手、優秀運動教練、績優團體及人員、運動推手獎及終身成就獎等5大獎項，共計58位得獎人員及團體，本屆終身成就獎由「打不倒的硬漢」高庸教練及帶動排舞運動風氣的北市體育總會排舞協會理事長蔡辰光獲得。