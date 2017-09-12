春安工作壓力大 4警栽槍被彈劾

2017-09-12 15:38

〔記者林良昇／台北報導〕桃園市平鎮警分局平鎮派出所前所長吳彥霖等多名員警，因行之有年的春安工作績效壓力，為了績效違法搜索，並涉嫌栽槍誣賴，戕害警察形象，監察院今彈劾吳彥霖、員警丁政豪、李永龍、林照雄等4人，全案移送公懲員會審理。

「春安工作」實行29年，目前已走入歷史，警政署已改為「重要節日安全維護工作」，並將績效評核項目從16項減為10項，降低特定期間肅槍的績效壓力。

彈劾案文指出，丁政豪、李永龍、林照雄及陳威等4名平鎮派出所員警於2012年1月18日、19日春安工作期間，於未立案情形下逕自前往非轄內嫌犯劉錦鴻住處，違法搜索後查得安非他命毒品、現場毒品殘渣袋及為通緝犯的劉男女友。

不過，由於平鎮所前一年春安工作績效墊底，李永龍等員警欲取得槍枝績效，共謀要求劉男交槍交人，以換取不偵辦其與其女友，劉男答應後，員警共謀製作不實調查筆錄等公文書，李永龍並後將安非他命還給劉男。

彈劾案文指出，吳彥霖經李永龍等人告知詳情，也加入共謀，控制劉男及其女友，先由劉男委託張姓友人等人放置槍彈於與黃男住處，員警待黃男返家時搜索，因不明原因並未搜索到槍彈；劉男再委託張男將槍枝放置於其同學葉男的工廠廁所天花板後，員警違法搜索查得槍彈，並共謀製作不實調查筆錄，將葉男移送地檢署，劉男及其女友則被員警縱放。

監委王美玉、劉德勳表示，被栽槍的葉男於警局調查筆錄矢口否認有持有槍彈，並提出當時是劉男友人張男先來借廁所後，警察遂立即查槍，顯然被栽槍，而平鎮分局偵查隊也未善盡偵查職責，未詳加查證即率將葉男移送地檢署，造成無辜民眾被移送。

王美玉、劉德勳指出，劉男固涉有相關毒品及竊案，但員警為了春安工作績效而要求毒犯交槍交人行為實不足採，牽連無辜第三人，涉案員警職等雖不高，但是從事第一線犯罪偵防重要工作，卻未能謹慎以對，玩忽法令罔顧人權，恐造成冤案，違失行為嚴重。

監委也指出，內政部警政署對於涉案員警均未移送懲戒，除短暫停職外，並無任何處分，涉案員警中，李永龍已退休，陳威逃亡被通緝，已被免職，監院彈劾吳彥霖、丁政豪、李永龍、林照雄等人，移送公務員懲戒委員會審理。