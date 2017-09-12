李明哲「被認罪」 聯合國人權高專：中國打壓令人憂心

2017-09-12 15:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣人權工作者李明哲在中國法庭上「被認罪」。聯合國人權高專扎伊德‧拉阿德‧侯賽因（Zeid Ra'ad Al Hussein）對中國打壓人權行為「感到十分憂心」，他提到在中國，有許多人在缺乏正當性的情況下，以不同形式被剝奪自由，包括李明哲及劉霞等，日前諾貝爾和平獎得主劉曉波之死，更如同中國女權運動家曹順利及西藏政治犯丹增德勒仁波切等人的亡故一樣，令世人震驚。

聯合國人權理事會第36屆常會於日內瓦時間9月11日至29日舉行，扎伊德‧拉阿德‧侯賽因應邀在常會上報告世界人權近況，他以「更黑暗、更危險（Darker and More Dangerous）」為題進行發表，提及40餘個國家的人權現況需要各國注意。

提到中國時，扎伊德‧拉阿德‧侯賽因雖然肯定中國改善拘禁程序的努力，但他直言，日前劉曉波之死，如同2014年死於獄中的曹順利，與2015年也死於獄中的丹增德勒仁波切（Tenzin Delek Rinpoche）等人的亡故一樣，令世人震驚。

扎伊德‧拉阿德‧侯賽因更進一步說，直到現在，在中國還有更多人在「缺乏正當性」的情況下，以不同形式被剝奪自由，這些人包括中國維權律師王全璋、維權律師江天勇、李明哲、藏語教育倡導者札西文色及劉曉波妻子劉霞等人。扎伊德‧拉阿德‧侯賽因強調，中國對維權律師等人的各種打壓行為，令他感到「十分憂心」。

知情人士指出，人權高專方面一直派人與台灣政府聯繫，希望幫助台灣向中國施壓。而在李明哲妻李凈瑜獲悉李明哲案將開庭的前夕，國際組織「人權觀察（Human Rights Watch）」才剛在日內瓦記者協會發表報告，嚴厲抨擊中國企圖削弱聯合國人權機制等諸多作為。知情人士認為，相關壓力間接迫使中國不得已儘早要求李明哲認罪。

受理李明哲案的聯合國人權理事會強迫失蹤工作小組，也於理事會常會期間召開第113次會議，自9月11日至15日。據悉，向強迫失蹤小組提出申請案的李明哲救援大隊代表、人約盟執行長黃怡碧及台權會秘書長邱伊翎，已於日內瓦時間9月11日下午抵達日內瓦，預定近日將出席強迫失蹤工作小組會議，兩人也規劃於14日上午於聯合國三腳椅廣場發放傳單。