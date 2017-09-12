雜誌調查縣市長滿意度 林佳龍從18名進步至16名

2017-09-12 15:24

〔記者張菁雅／台中報導〕「天下雜誌」今天公布2017縣市首長施政滿意度調查結果，台中市長林佳龍從去年的18名進步至16名；另外，近期包括三立、TVBS、台灣指標民調等針對下屆台中市長選舉進行的民調，林佳龍支持度均大幅領先國民黨各個可能的對手。台中市政府對此表示，每份民調都是市長施政的參考，他會持續與自己賽跑，努力為市民打造幸福的宜居城市。

「天下雜誌」2017年縣市首長施政滿意度調查結果出爐，台中市長林佳龍在全國縣市首長排名中，從去年的18名進步至今年的16名。市府表示，將秉持「行動市府」的精神，持續努力改革及建設，回應人民期待。

除了在「天下雜誌」的縣市首長施政滿意度排名進步，近期多家媒體的民調中，台中也有不錯的表現。「三立電視」日前公布「2018台中市長選情評估」民調，林佳龍滿意度達64.5％，並有61.6％市民認為在林佳龍領導下台中有進步，逾9成市民認為台中是宜居城市，近8成市民因台中成為第二大城感到光榮。

TVBS日前公布「2018台中市長選情民調」，林佳龍滿意度由105年11月的34％上升至48％；另面對國民黨可能推出的人選，不論是立委盧秀燕、江啟臣、顏寬恒或前立委楊瓊瓔、蔡錦隆，支持度都落後林佳龍20％以上，顯示林佳龍在下屆市長大選中保持領先。

而「台灣指標民調」7月20日公布「適任度」序位調查，結果顯示國民黨可能競選對手盧秀燕「適任度」為29.5％、江啟臣21.6％、顏寬恒10.7％，林佳龍則以49.2％領先。

市府表示，每份民調都是林市長施政及決策的參考，市府團隊將持續以民意為依歸，妥善規劃施政方針，並加強與人民的雙向溝通，盼團結大台中的政府資源及社會能量，共同將台中打造為幸福的宜居城市。