競爭力最強 台北市、連江縣奪第一

在今天公布的一項「幸福城市大調查」中，台北市蟬聯六都之首。圖為民眾趁著好天氣出遊，登象山拍台北101大樓。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-12 15:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕世大運甫落幕，台北市挾首都優勢，在今天公布的一項「幸福城市大調查」中，蟬聯六都之首，在環境、施政、文教與社福等4面向，均摘下第一，以735.30總分奪冠。而連江縣和新竹市，則因首長的高施政滿意度，及多項客觀指標等優異成績，讓人民有感，分別摘下六都以外16縣市的冠、亞軍寶座。

「天下雜誌」今公布「幸福城市大調查」，台北市、連江縣分別奪下六都組、非六都組競爭力冠軍。進一步分析，緊鄰首都的桃園市，受惠台北城市資源外溢效果，在經濟力面向，搶下六都第一，去年更創下20‰的人口增幅；而全境30個工業區，工業年產值2.87兆元，也居全國之冠。亮眼的經濟實戰成績拉抬了桃園整體競爭力，從去年在六都中競爭力敬陪末座，今年進步至第4名。

而台中市因財政數字不佳、每人每年用電、油耗量及平均每人環保經費等項目不理想，施政力和環境力墊底，競爭力滑落至六都之末。

在非六都組，則是由連江縣與新竹市分別摘下冠、亞軍。至於競爭力最後一名是雲林縣；倒數第二為嘉義縣；倒數第三則是苗栗縣。