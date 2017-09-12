《天下》公布縣市首長滿意度 他連2年奪冠！

《天下雜誌》今天公布2017年縣市施政滿意度排行，連江縣長劉增應連2年奪冠。（資料照，記者俞肇福攝）

2017-09-12 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕隨著2018年縣市長選舉逐漸逼近，各縣市地方首長也開始驗收執政近3年的成績單，《天下雜誌》今天公布2017年縣市施政滿意度排行，連江縣長劉增應連2年奪冠，而接任行政院長的賴清德，在台南市任內最後一張民調，滿意度仍持續下滑。

《天下雜誌》今年進行的22縣市首長滿意度調查，在7至8月間電訪者近1萬5千人，結合4大團體專家評分，加權比例為民眾80％、專家20％。其中，民意調查分總體施政滿意度（30％）與五力施政面向滿意度（50％，每一面向各佔10％）；專家評比分總體施政滿意度（10％）與分項施政滿意度（10％）。

各縣市首長滿意度排名連江縣長劉增應（80.17）、花蓮縣長傅崐萁（70.13）、新竹市長林智堅（69.56）、桃園市長鄭文燦（69.45）、南投縣長林明溱（67.09）；而滿意度最後5名則是，新竹縣長邱鏡淳（52.41）、彰化縣長魏明谷（52.36）、雲林縣長李進勇（51.96）、苗栗縣長徐耀昌（51.75），嘉義市長涂醒哲（43.76）則連2年敬陪末座。

《天下雜誌》分析指出，部分明星級的地方首長光環不在，包含賴清德自前年第1名、去年第4名，到今年落居第7名（65.95分），而高雄市長陳菊，在連兩年穩居第3名後，今年退守到第9名（64.56分）；而部分首長擺脫日前疲軟的滿意度，排名大幅上升，桃園市長鄭文燦從去年的13名躍為第4名，其滿意度也是六都之冠。

南投縣長林明溱在這次調查異軍突起，自去年的第15名一口氣前進到第5名，南投縣府團隊對此相當滿意，下午將公開說明施政成績，民進黨南投縣黨部主委陳昭煜也祝賀林明溱，但是不忘提醒，請繼續努力，才不負縣民給他的高滿意度。

台北市長柯文哲也挽回窘境，滿意度從去年倒數第2名，進步了7名來到了第14名，超越新北市長朱立倫（15名），以及台中市長林佳龍（16名），據《蘋果》報導，得知滿意度來到了第14名，柯僅苦笑：「還是很爛啊。」

本項調查於2017年7月11日至8月21日進行，調查對象為居住在台閩地區年滿20歲以上之居民。總成功樣本數為14481位。調查方法是以台閩地區為調查母體進行分層隨機抽樣電話調查，為符合縣市代表性，各縣市需完訪樣本數依縣市人口數，從550至1006個。所有資料依性別、年齡及教育程度進行統計代表性檢定與加權處理。