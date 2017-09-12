林佳龍不發老人健保還稱「繳不起嗎」 網友卻讚爆

2017-09-12 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕台中市今年起取消補助所得稅率5%以下、65歲以上老人的健保費，引起部份民眾反彈，市長林佳龍則解釋這像做法是為了要「排富」，還強調「從65歲繳健保費到100歲大約35萬，難道繳不起嗎？」。新聞報導被轉貼到PTT，多數網友非但沒有責罵，反而大讚林佳龍做得好。

《中視》報導，台中市今年取消補助所得稅率5%以下、65歲以上老人的健保費，引起部分民眾反彈，甚至連民進黨的議員都感到反彈的壓力，而雖然這項政策引起民眾反彈，但林佳龍並未打算恢復補助，他強調這項這措施是為了排富，更認為若是多花一些老人健保補助，中央就會少給一些對市府的補助，「會排擠到中央對地方的統籌分配款，有一點是在傷害我們（台中市）的財政能力。」

有網友轉貼《中視》的這則「中市不補老人健保費 林佳龍：65歲繳到100歲才35萬繳不起嗎？」的新聞報導到PTT，該則新聞也引起網友熱烈討論。

大多數的網友不但沒有怪罪責罵林佳龍，還認為他是在做對的事，紛紛留言「作（做）對的事給推」、「一片好評，我也想點個讚」、「觀念正確 看到一堆9.2又崩潰了就是爽」、「這是對的 把錢給更需要的人 而不是給有錢人爽」、「真正的德政，只是得罪台灣老鯛」。