海軍裝卸飛彈不慎掉落 造價千餘萬元飛彈差點「泡湯」

我國海軍艦隊主力成功級軍艦，都配備區域防空武器標準一型飛彈。（記者劉禹慶攝）

2017-09-12 12:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海軍繼上次雄三飛彈誤射事件後，再傳出包！駐守在馬公基地的海軍146艦隊所屬1107成功級子儀軍艦，昨日下午在港區吊掛標準一型飛彈時，傳出飛彈掉落重摔在甲板上，所幸未滾落海中，差點讓造價千餘萬元台幣的飛彈「泡湯」。

針對此意外，海軍146艦隊不願對外發言，但海軍艦隊指揮部則證實有此事，同時表示是子儀軍艦停泊在海軍馬公測天島基地，在碼頭區執行標準型飛彈卸彈作業，高空吊載飛彈時不慎掉落，雖然撞擊甲板造成飛彈彈頭及尾翼損傷，但初步研判仍可修復，更換部分零件後可正常使用，並非外傳已不堪使用，更未傷及人員。

根據了解，標準一型防空飛彈，為現行我國海軍艦隊區域防空主要武力，配屬在成功級軍艦上，專門攻擊空中來襲敵機；標準一型防空飛彈彈頭重625公斤、彈體長4.47公尺，由高處墜下，重力加速度損傷不在話下，有目擊者指稱由外觀看來已不堪使用，每枚飛彈造價40萬2500元美金（折合台幣約1200多萬元），飛行速度為2馬赫、射程37公里。

海軍艦隊指揮部表示，武器為軍人的第二生命，早已三令五申要求相關所屬單位在執行卸彈作業，都必須依照標準程序作業，此次子儀艦標準一型飛彈滑落受損案件，將啟動相關調查機制，釐清責任歸屬，並進行檢討責任疏失，落實風險管控，以防止類似案件再次發生。