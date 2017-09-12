偏鄉師介聘年限不扣育嬰假 多名校長反對

2017-09-12 11:58

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對行政院版「偏遠地區學校教育發展條例草案」，國民黨立委柯志恩今召開座談會，邀偏鄉國小校長發表意見。針對草案明定偏鄉教師要服務6年才能申請介聘調校，並設下「育嬰或應徵服兵役而留職停薪期間不予扣除」的但書，有多名校長表達反對，認為育嬰假時間也應從6年期限扣除，否則將影響學校對教師的聘用，也損害學生受教權。

針對偏鄉教育教師品質與穩定性問題，多名校長也指出，盼法條能提供進修管道，協助長期在偏鄉服務的代理教師取得教師證，再投入偏鄉教師甄選；也要提供好的物質條件，吸引教師留在偏鄉服務。

行政院院會5月審議通過「偏遠地區學校教育發展條例」草案，將報請立法院審議。明定公費生分發到偏鄉擔任教師，或原本靠偏鄉地區學校甄選取得教師職位者，需服務滿6年，才能申請轉校；為鼓勵老師前往偏鄉任教，草案明定，得減收或免收其宿舍管理費、租金等；對校長及教師在非偏遠地區學校服務成績優良且自願赴偏遠地區學校服務，也給予獎勵。

針對偏鄉教師申請轉校6年年限，設下「育嬰或應徵服兵役而留職停薪期間不予扣除」但書，新北市澳底國小校長李延昌認為，不應設下「6年條款」的但書，「如果老師來了後，生了兩個孩子，這6年我反而不能聘任何老師！」

花蓮縣玉里國中主任楊秉正則說，不應限制6年年限，「如果他心不在，把他綁在那裡，對學生一點幫助都沒有。」

新北市石門國小校長陳月華指出，偏鄉教育最大困境是師資品質與穩定，常常是「沒魚蝦也好」來聘用，此外，許多長期的代理教師很有熱忱，因受限師資班與教育管道，沒有教師證，且幾乎沒管道轉任正式教師，希望開闢管道，由偏鄉學校推薦有長期代理經驗的老師，赴教育大學進修，協助這些代理老師取得教師資格，再投入偏鄉教師甄選。

新北市瑞芳國小校長盧娟娟指出，偏遠學校最大問題就是教師，希望在法條中能提高偏鄉教師員額，減少鐘點教師問題。桃園市介壽國中校長傅美琴則建議，可制定「偏鄉教師證」，有意願的老師也比能叫久任於偏鄉。

新竹縣尖石國中校長彭清宏也說，應在物質上應提供好的宿舍，也要從加給予老師幫助，對偏鄉3年以上的老師，也可開進修管道，協助教師拿到教師證，希望從培養人才、留住人才思維來立法，而不單是經濟考量。