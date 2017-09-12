美國考慮在台設核武？ 總統府：沒聽過這種說法

總統府發言人黃重諺表示政府從未聽聞此一說法。（資料圖 中央社）

2017-09-12 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕近期韓媒《朝鮮日報》報導，美國川普政府未因應北韓核武威脅，正在考慮於日韓台三國設置核武，引起不少討論。不過對此說法，總統府昨（11）日則表示沒聽過這種說法。

據《朝鮮日報》報導指出，面對北韓不斷挑釁，以及中國、俄羅斯阻撓北韓制裁案，川普政府開始考慮重新於南韓與日本部署戰術核武，這也勢必會讓台灣跟進。傳出川普政府以對中國下通牒，若中國不施壓北韓，將不會插手南韓與日本自行發展核武，報導中也引述美國中情局前官員泰瑞的分析：「台灣發展核武也是一張可以考慮的牌」。

而此新聞也於南韓引起熱烈討論，南韓國會議員金鐘大（音譯）就認為，南韓若開始發展核武，就會引發連鎖的骨牌效應，讓台灣和日本也踏入核武開發行列。不過，據《中央社》報導，總統府發言人黃重諺表示，事實上政府從未聽聞此一說法，目前也沒有任何相關計畫。另外，對於韓媒這種未經查證、也無沒有消息來源的報導，總統府認為這作法「不負責任」。

據《蘋果》報導，朝野立委也認為美在台部屬核武不太可能外，即使有此可能也不樂見。民進黨立委王定宇表示，美國希望朝鮮半島非核化，部署核武與原本的戰略方針矛盾，且中國、俄羅斯與日本也不會同意，而過去二戰中廣島原爆的日本更是不可能發展核武。何況台灣目前也朝非核家園為目標，若使用核武「沒有人是贏家」。而國民黨立委馬文君認為，台灣無須介入中美角力，而且美國限制北韓核武發展，沒理由要求他國發展核武。