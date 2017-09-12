聯大今開議 李應元將拜會美國環保署

2017-09-12 11:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國第72屆大會今天開議，環保署長李應元後天將出發前往美國紐約，發表我國首部有關落實SDGs的「國家自願檢視報告」。據了解，李應元此行除了出席紐約活動，也將前往華府拜會美國環保署（EPA），並與相關官員會面。外交部北美司司長薛美瑜表示，拜會環保相關單位「是一定的」，惟行程細節宜由環保署說明。

聯大今開議，外交部昨正式公布我國今年推動參與聯合國體系作法，除洽請友邦為我發言與致函外，也透過外交部長專文、文宣短片與自願發布有關落實SDGs的「國家自願檢視報告」等方式，表達台灣有意願也有能力積極參與國際場域。

另外，外交部今年也規劃由李應元於聯大期間，在紐約重要地點，以類似發布會的形式，發布我國首部有關落實SDGs的「國家自願檢視報告」，展現台灣致力永續發展的成果。據悉目前正積極洽邀邦交國駐使與各國高階官員出席與會。

薛美瑜今天出席外交部例會時回應媒體說，美方「一向歡迎」我國閣員級官員訪問，此次環保署長赴美，出席與環保相關的活動「名正言順」，我方於行程安排時，美方態度「也都是歡迎的」。

薛美瑜也提到，李應元此行除了到紐約外，也會拜訪華府，拜會美國環保相關單位。據悉相關單位包括美國環保署等，李應元也將與美方官員會面，對此，薛美瑜表示細節行程宜由環保署說明。