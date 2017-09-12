傳林錫耀將仼台電董 朱文成：希望越來越好

2017-09-12 10:31

〔記者黃佩君／台北報導〕行政院長賴清德今早視察台電，關心颱風及調度電力狀況。台電董事長朱文成表示，由於新機組陸續上線，明年供電會比今年緩和一些。對於賴清德表示不會重啟核一，朱文成也說，若目前沒辦法啟動，也會盡一切辦法努力供電。

賴清德稱讚朱文成，希望其繼續為國家服務，朱文成謙虛表示是「客氣了」，笑稱謝謝大家照顧，但按制度65歲要退休，「這不是政務官呀。」

而外傳前行政院副院長林錫耀可能轉任台電董事長，朱文成表示沒有資格評論上面派來的新董事長，「人選一定有慎重考慮，希望台電越來越好。」

而對今年供電頻亮紅燈，外界關心明年供電狀況，朱文成表示將比今年好一些，因大林、通霄、大潭機組目前都沒問題了，試運轉都還順利，會稍微緩和一些。不過他也強調，希望大家用電節約一點，不然新蓋電廠趕不上用電成長，會比較麻煩。

秋天供電情況，朱文成表示，九月中旬還是這麼熱，極端氣候越來越明顯，「我們也是壓力蠻大的。」九月底就要各機組大修了，整個冬天也不是非常寬裕，台電對機組運轉會非常注意，請大家能節約還是節約。

針對賴清德說不會重啟核一，朱也表示2025非核家園是政府目標，現在3部核能機組運轉，運轉時也格外注意，若核一目前其他沒辦法啟動，將盡一切辦法供電。