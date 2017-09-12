李明哲被認罪 王丹批國民黨冷漠「站哪邊？」

2017-09-12 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕NGO人權工作者李明哲被中國以「顛覆國家政權罪」逮捕，昨天在湖南省岳陽市出庭受審時認罪。就國民黨對此事的態度，中國民運人士王丹在臉書痛批國民黨冷漠以對。

王丹在臉書上表示，李明哲「被認罪」，台灣人群情激憤，國民黨冷漠以對；這讓他很想向國民黨國民黨發言人詢問，「在李明哲和中共之間，國民黨站在哪一邊？」

網友見狀後也附和，「不要逼迫沒骨氣的國民黨回答了，他們這種時候只會縮起來」、「一定是中共」；還有人說「一堆五毛在下面裝台灣人酸李明哲死好」。