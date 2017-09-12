李來希提5萬人組黨遭打臉 軍系要他別鬧了！

李來希（圖）欲創黨，遭新任監督年金改革聯盟召集人胡筑生「一口回絕」。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-09-12 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕反年改陳抗持續進行，全國公務人員協會理事長李來希最近喊出5萬人創黨的想法，不過卻遭新任監督年金改革聯盟召集人胡筑生「一口回絕」，他認為李來希組黨想法不切實際，呼籲改走「社團法人」路線。

綜合媒體報導，上週監督年金改革聯盟選出退役中將胡筑生擔任召集人，為全國教育產業總工會（全教產）的退出暫時止血。針對李來希揚言要組黨續行反年改活動，胡筑生一口回絕，並坦言現階段要成立政黨根本不可能，雖然李來希的創黨想法很好，但除了他之外，另外包括軍系吳斯懷、教師代表張美英等幹部都不贊同，他呼籲若聯盟要走得長遠，未來轉型為社團法人組織是選項之一。

胡筑生強調，現階段要整合泛藍勢力不可能，雖然初期可以衝上5000黨員，但缺乏夠大咖、夠有力的號召，更缺少組黨的核心思想，現在就停擺上不去，且5萬人門檻太高，連團結的國民黨都不能打贏民進黨，李來希的組黨行動反而不切實際。他以民進黨、時代力量創黨舉例，當時他們也難以立刻衝上5萬黨員，且民進黨有明確的理念、時代力量可以靠著年輕人崛起，「李來希能依靠誰？」

他也坦言，過去聯盟下有60多個子團體，因黃耀南與李來希雙頭馬車造成聯盟方向混亂，未來會確保這些情形不再發生，之後陳抗都將以「八百壯士」做為主力號召。另外他也作為軍系代表，承諾為未來軍人年改爭取更好的方案，也期待與行政院長賴清德對談。