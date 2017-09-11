期許蔡賴「不忘初衷」 陳菊：支持賴就是支持我

2017-09-11 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長陳菊今天接受專訪時表示，「支持賴清德就是支持陳菊」。訪談中，陳菊期許總統蔡英文與行政院長賴清德，都要「不忘初衷」，也呼籲大家多給予2人支持。

陳菊在年代新聞台《新聞面對面》節目中被問到「賴清德在蔡英文眼中有什麼優缺點」時指出，賴清德有很多優點，蔡英文一直很欣賞賴清德，且「我們都是支持蔡總統，沒有什麼好懷疑的」。她認為性格不同不是問題，自己的市府團隊中，每個人也都有自己的個性，並不擔心賴與蔡處不好。

外界質疑，行政院長一職會「消耗」賴清德，對此陳菊回應：「我對賴清德有信心，沒有這樣的擔心。」

媒體人王時齊提問：「為什麼當初不極力說服賴清德去接總統府或國安會秘書長？」，陳菊表示，賴清德沒有接受這個職務，不是因為這個職務不好，而是因為別人來擔任也可以做得好。

媒體人鍾年晃問，為什麼賴清德需要3個月（6月到9月）的時間去思考是否要接任閣揆？陳菊表示，因為當時前瞻基礎建設法案還在立法院，要在最適當的時機公布。陳菊也否認，在這個時機點接任閣揆與「柯文哲世大運舉辦成功，民調很高」有關，她表示民調高高低低很自然。陳菊也表示目前民進黨內部，對2018年是否繼續禮讓柯文哲還沒有進行討論。

在談到「一例一休在高雄市是否有困難？又會給賴清德什麼樣的建議？」時，陳菊強調說明的重要，她表示自己當初在勞委會為了勞退新制，「一再的說明，勇於說明，不厭其煩找不同的黨派說明。」，而中小企業因為法令給出的彈性不足，加上對勞動法令的不熟悉，才會面臨現在的問題。

陳菊表示，賴清德作為閣揆，溝通對團隊的氣氛影響很大，認真是應該，但有時候也要適度的輕鬆點。陳菊也呼籲大家為他們加油，「支持賴清德就是支持陳菊，我們有很深厚的信任與感情。」

對於目前政府民調低迷，陳菊表示，部會首長對於他人提出的質疑，要有辯護、說明的能力，面對媒體從不同角度的批評與監督，也應該要勇於提出辯護。她表示，蔡英文總統在大的施政方向非常清楚，「大的方向是對的」這才是重點。

陳菊坦言，民進黨有派系，不過民進黨的每個人都是蔡政府的人馬，個人並不是那麼重要，而且「競爭不要形成惡鬥，人民希望看到團結，不團結的人，人民自然會放棄他。」

陳菊表示，自己2018年卸任高雄市長後，會繼續扮演支持的角色，繼續支持蔡英文。她表示自己大半輩子都在為別人助選，而擔任什麼職位並不是很重要，因為「沒有一個職位是永遠的」。多提攜有理想的年輕世代，不要忘記民進黨初衷，才是最重要的事。