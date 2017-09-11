李明哲案3個月內會宣判 中國律師：應可被輕判

2017-09-11 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕NGO人權工作者李明哲日前被中國以《顛覆國家政權罪》逮捕，11日在中國湖南省岳陽市人民中級法院受審時當庭認罪，媒體報導，有一名不願具名的中國律師認為，李明哲應可被輕判，依過往例子，約3個月內就會宣判。

《中央社》報導，一名不願具名的華北律師表示，實務上來看，《顛覆國家政權罪》可大可小，如果案情大到動搖政權基礎，或是對中國國內、國外造成「惡劣影響」，那就可能被重判。

這名律師認為，從今天的受審畫面來看，李明哲充其量是個「比較積極的從犯」，不是主犯、案情影響層面也沒很大，依照經驗，李明哲應該不至於被重判，且按照中國法界慣例，嫌疑人認罪、犯後態度良好，加上境外關切的新聞，只要日後沒有再生枝節，李明哲應該會被輕判，有機會還能假釋。

報導引述一名在中國擔任企業諮詢顧問、和中國法院有近20年交手經驗的台灣人說法，指出中國方面明白李明哲案已成「政治議題」，認為法院願意對外直播，代表中國對全案管控「胸有成竹」，如果李明哲非主謀，那就有從輕發落的機會。

根據中國《刑法》規定，「顛覆國家政權」首要分子或罪行重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；積極參加者，處3年以上10年以下有期徒刑；其他參加者，處3年以下有期徒刑、拘役、管制或剝奪政治權利。