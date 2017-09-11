文言文維持高占比 管碧玲：違法議決

2017-09-11 18:15

〔記者曾韋禎／台北報導〕四個調降文言文比例的提案均因未過半數同意，教育部課審大會直接維持文言文佔四十五到五十五％之原案。民進黨立委管碧玲直指，「中等學校課程審議會組成及運作辦法」已架空課審大會權力，讓「原案」享有未經表決的特權，這是違法議決。

管碧玲表示，因為四個調降文言文比例的提案均未獲過半票數同意，教育部最後未經表決就採納研修小組的「原案」。這是因為「中等學校課程審議會組成及運作辦法」，自始就架空課審會大會的權力，以「得議決」之文字來規範課審大會的審議權，預留可以草率處理的空間。

她批評，這種方式完全就是威權心態，不但弱化決議的正當性，也傷害了民進黨的執政價值。

她引述「高級中等教育法」指出，課審會隱含有超然獨立之特質，不是教育部的行政權可以指揮的；除了十二位官方代表，其餘均需經立法院推舉的審查委員審查後，送請行政院長聘任，其職權就是負責審議課綱。

然而，「中等學校課程審議會組成及運作辦法」卻把法律賦予課審會的權力，用「得」字架空，顯然違法弄權。她質疑，維持文言文佔四十五到五十五％之原案，是全員無異議通過嗎？如果不是，又未經表決，就有違法弄權、護航之嫌。

她強調，要是委員有異議而教育部不表決，這個決議就該重審。教育部長與出席委員也應出面交代清楚。

管碧玲引述教育部新聞稿指出，教育部將分組表決通過的兩案，區分為「原案」和「修正案」，保護了「原案」不必經過大會議決之特權；這就是違法，因為分組送上來的兩案，每一案都平等，都需經過大會議決。這就是教育部弄權的細節。

她表示，會去函要求教育部修改「中等學校課程審議會組成及運作辦法」，以符法律規定。