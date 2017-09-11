李明哲「被認罪」 陸委會：過程未符法律正當程序

2017-09-11 18:17

〔記者林良昇／台北報導〕我非政府組織工作者李明哲被失蹤超過170天，今在中國法院受審時當庭認罪，陸委會表示，陸方應做出符合符合普世價值及人權潮流的合理處置，雖李明哲當庭認罪，但這樣未符合法律正當程序保障的過程，並非外界所能完全認同或接受。

陸委會表示，李明哲3月19日自澳門進入中國大陸遭陸方限制人身自由，迄今已達177天，期間陸方僅透過國台辦2度對外發布聲明，未能詳細說明案件事實，陸方也拒絕家屬赴陸探視。雖然今日開庭審理，李明哲當庭認罪，這樣未盡符合法律正當程序保障的過程，並非外界所能完全認同或接受。

李明哲案檢方指控李明哲構成中國刑法第105條「顛覆國家政權罪」。陸委會指出，李明哲關心中國大陸的公民社會與民主發展，透過網路社群及其他方式與中國大陸朋友交流，宣揚分享民主、自由、政黨政治的經驗及理念，對於追求民主自由與人權保障普世價值的行為，均應給予應有的尊重。

陸委會強調，李明哲案深受國際及台灣社會高度矚目，也攸關中國大陸對外人權形象，同時影響兩岸關係發展，呼籲陸方於今日庭訊後，妥適回應各界共同期待，審慎做出符合普世價值及人權潮流的合理處置，政府仍會持續盡全力協助家屬，期待中國大陸儘速讓李明哲平安返台。

陸委會也說，本次家屬及有關人員能順利赴陸，兩位家屬也探視了李明哲，相信大陸方面所採取的這些作為，對兩岸互動有正面的意義。