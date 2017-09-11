中市107年總預算案出爐 藍批舉債、綠指財務穩健

2017-09-11 17:28

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府今天公布107年度總預算案，市議會國民黨團執行長顏莉敏表示，總預算規模再創新高，市長林佳龍上任後年年舉債，3年來總預算含追加預算總計舉債金額將超過629億元，卻未看過市府的償還計畫。民進黨團總召何文海則說，市府明年度舉債已減少，且目前台中人均負債是六都第二低，顯示財務狀況穩健。

顏莉敏指出，從林佳龍上任後編列的預算來看，105年預算含追加共舉債213.46億元、106年預算含追加共舉債216.89億元，而107年本預算還要再舉債198.7億元，若將這3年加總，林佳龍經手的舉債金額將超過629億元。

顏莉敏也說，根據立法院預算中心截至今年5月的最新資料，台中市政府今年公債達1047億元，已相當接近舉債上限1450億元，且審計部近年的審計報告數次警告台中市財務狀況日趨惡化，行政院主計總處也曾發函預警台中市預算編列差短過大，已達警示線必須儘速改進。市府卻漠視這些警訊，繼續舉債，相較台南市明年的收支平衡不舉債，台中市府的作為非常不負責任。

何文海則表示，台中已成為全台第二大城，明年度總預算賒借收入198.7億元，創公債法修正後歷年最低，目前台中人均負債是六都第二低，顯示財務狀況穩健，未來台中市的財政，不論是舉債空間或還債能力，都會愈來愈好。

市府財政局長林顯傾也說明，林佳龍在103年底上任時，市府1年以上債務累計達773億元，104年度再編列賒借收入190億元，合計963億元，而舉債上限為1284億元，等於舉債空間只剩321億元。新市府接手後採取財政緊縮政策，103年至105年共撙節367億元，今年度舉債數是217億多元，明年度編列198.7億元，留下更多可以掌控的財源，作為前瞻計畫配合款使用，初步估計到108年度舉債空間還有310多億元。