李明哲案與美麗島事件起訴書 成大教授：87分像

成大教授李忠憲表示，中國對李明哲的起訴書與當時國民黨政權起訴美麗島雜誌社的起訴書相似度超高。（中央社）

2017-09-11 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕NGO人權工作者李明哲被中國以「顛覆國家政權罪」逮捕，今早9點30分在中國湖南人民法院開庭，中國檢方指控李抹黑政府意圖顛覆，李明哲「當庭認罪」，成大教授李忠憲表示，中國對李明哲的起訴書與當時國民黨政權起訴美麗島雜誌社有87分像。

成功大學電機系教授李忠憲在臉書表示，中共政府以「顛覆國家政權」起訴李明哲，在中國法院起訴書中的梅花公司與當時美麗島事件中，關於美麗島雜誌社的起訴書看起來如此熟悉。

李明哲案的起訴書中提到，數十名境內外對中國政府和社會主義制度不滿的反對人員，成立「旨在顛覆國家政權、推翻國家基本政治制度」的組織－「梅花公司」，並制定組織綱領，確定組織架構和成員分工。

而發生在1979年台灣的美麗島事件，隔年審訊的起訴書中提到，黨外人士所謂「長程奪權計劃」，係以美麗島雜誌社為中心，舉辦各種活動，拉攏各方同情人士，擴展力量，形成舉足經重勢力，以期攫取政權。

李忠憲稱，這兩份起訴書看起來如此熟悉，根本87分像，中國共產黨和國民黨真的是一對畸形的孿生兄弟。