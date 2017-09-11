不當記者了 謝龍介決定參選南市黨部主委

2017-09-11 16:59

〔記者蔡文居／台南報導〕先前對賴清德喊出「一生只監督你一人」的台南市議員謝龍介，曾表達要當記者每天「問賴清德呷飽了沒」，他不要當記者了，今天在市議會宣布，決定棄選國民黨中常委、轉投入角逐國民黨台南市黨部主委。

謝龍介表示，他長期以來受到國民黨的栽培，此時此刻決定出來承擔這項挑戰。他參與主委競選，不只國民黨員，也要讓非國民黨員的市民，一起來幫助國民黨改革。他未來也會引進外界力量，讓更多人加入國民黨。

他說，擔任8任9年的國民黨中常委，對黨中央的參與和歷練已經足夠，這次黨主席吳敦義跨出黨部主委直選這第一大步，這是國民黨全新的開始，希望市民也能與國民黨站在一起。

謝龍介表示，國民黨南市黨部黨工編制25位，中央黨部負責2位，加上基本行政費用，一年約需1300萬元，扣除黨費約400萬元，主委必須要募900萬才能平衡收支。這是一筆龐大的經費，但只要展現在野黨的理想性和監督責任，以歷年來民進黨的募款都超過這金額來看，民進黨可以辦到，國民黨為何募不到？

他表示，很多人也不願看民進黨在台南一黨獨大，讓民主失去制衡，希望看到強而有力的在野黨監督。因此決定棄選中常委，投入主委選舉。至於市長選舉，未來主委是抬轎的角色，以民進黨現在的執政，並沒有得人民的認同與支持，未來台南市長選舉，國民黨並非毫無機會。

國民黨台南市黨部主委選舉預計於10月15日辦理選舉，並於下週一開始受理登記。