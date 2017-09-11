丈夫「被認罪」 李妻雙臂刺青哽咽相挺「以李明哲為榮」

李明哲妻子李凈瑜在雙手前臂刺青，表示以丈夫為榮，強調李明哲是人權工作者。（圖由李明哲救援大隊提供）

2017-09-11 16:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕李明哲案今於中國湖南開庭審判，李明哲當庭認罪，並感謝中國執法單位「文明辦案」。李明哲妻李凈瑜旁聽結束後被允准與李明哲見面，李凈瑜轉述李明哲在眾人眼下對她「下指令」：「回去台灣就不要再說了」，但李凈瑜強調「我知道他的真心話是什麼」。李凈瑜受訪時也哽咽向媒體出示兩手前臂刺青，斗大的刺青寫著「李明哲，我以你為榮」。

台灣人權工作者李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」逮捕，湖南岳陽中級法院今日進行審理，李明哲與共同被告彭宇華出庭，李明哲在庭上「被認罪」，成為因「顛覆國家政權罪」遭審的第一名台灣人。法院今下午宣布擇期宣判。

李凈瑜在法庭結束後接受媒體訪問，她說，她明白當她進入「法庭」的時候，什麼東西都不能帶，「除了眼神」。李凈瑜說，身為和李明哲相知相戀20年的革命夥伴，李明哲是一個「專職的人權工作者」，她早預期到李明哲會在法庭「被認罪」。李凈瑜言及於此，舉起雙手，露出前幾天才剛刺上的刺青，哽咽地念出斗大的書法字，刺青寫道「李明哲、我以你為榮」。李凈瑜強調，不管世界如何評價李明哲，「這就是我對你的定義」。

李凈瑜也說，今天參與這個「偉大的中華人民共和國政府公署大會 」，她感到鑽研歷史研究，與親身經歷政治迫害大戲，「差別很大」，她仍處在震撼教育中。在「公署大會」之後，李凈瑜被允許見到李明哲，在媒體、警察與眾人的監視下，他對我「下指令」：「你回去台灣就不要再說了」。但李凈瑜說，當李明哲這麼說的時候，「他的手捏緊我，他的眼睛也在眨」，她心痛地知道「他的真心話是什麼」。李明哲也告訴李凈瑜，從今天起不必再繳房租給婆婆。

李凈瑜說，失去自由的人有言不由衷的特權，但她是自由人，沒有這份特權，必須繼續捍衛李明哲的尊嚴。李凈瑜直言，今天，全世界和都見證台灣的核心價值和中國的差異性，無須贅述，但這場政治大戲，赤裸裸地說明「台灣的論述習慣，在中國就是叛亂行為」。她強調這是台灣人不能接受的，文明世界也不能。

李凈瑜重申，李明哲在非自由意志下，在法庭做出或說出某些難堪的言行，「請國人體諒」，因為那就是中國政府的拿手好戲「被認罪」。