規模創下新高 台中市107年度總預算1301億元

台中捷運綠線明年底將試運轉，市府持續編列建設經費。（記者張菁雅攝）

2017-09-11 16:23

〔記者張菁雅／台中報導〕107年度台中市總預算案今天出爐，預算規模達1301.86億元，較今年增加34.15億元，預算規模再創新高。另外，107年度歲入預算數為1103.16億元，歲出歲入差短198.7億元，全數以賒借收入彌平。

主計處長蔣建中今天在市政會議報告107年度總預算編列情形指出，總預算案歲出為1301.86億元，較今年增加34.15億元，也創下新高紀錄，歲出增加較多的有教育科學文化、經濟發展、社會福利等，其中又以教育科學文化與社會福利增幅最大，分別增加35.53億元、21.09億元。

歲入為1103.16億元，較今年增加40.04億元，主要為統籌分配稅、房屋稅、遺產贈與稅、汽車燃料使用費及平均地權基金盈餘繳庫增加所致。財政局長林顯傾表示，明年度歲入最大項是稅課收入，從679億元成長到701億元，增加22億元，其中，統籌分配稅就增加13億元。

在各項預算方面，托育一條龍編列28.63億元、長照2.0計畫24.92億元、捷運綠線建設經費23.64億元、污水與雨水下水道建設17.54億元、老舊校舍改建15.75億元、國道4號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道12億元等。

市長林佳龍指出，民代一直批評台中市債務增加，這只看到帳面數字，台中市正在「囝仔轉大人」階段，很多基礎建設是可以創造稅收、帶動周邊發展，甚至藏富於民，提升人民生活，重要的是把錢在關鍵時刻用在關鍵的建設上。

林佳龍也說，教科文支出占總預算約4成，投資教育就是投資未來，相信成果會逐漸顯現。另外，捷運是大都市必備的大眾運輸，現在是建設高峰期，近幾年預算支出增加與捷運綠線有關，且市府為了捷運場站開發收購的土地，均位於寸土寸金的黃金地段上，都是市府的寶貴資產，未來會出現投資效益，增加市庫收入。