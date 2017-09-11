李明哲親筆信今公開 希望李凈瑜聽從律師安排

臉書粉絲專頁「尋找李明哲」於中午公布李明哲寫給妻子李凈瑜的親筆信。（圖擷取自臉書粉絲專頁「尋找李明哲」）

2017-09-11 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南岳陽市中級人民法院今上午開庭審理李明哲案，指控李抹黑政府意圖顛覆，李當庭認罪。而臉書粉絲專頁「尋找李明哲」於中午公布李明哲寫給妻子李凈瑜的親筆信，內容中提到，希望李凈瑜「一切行為請聽兩位張律師安排」，並託付李凈瑜攜帶中國出版的歷史類書籍、醫藥物品與日常用品所需費用以及香菸。

另外，臉書粉絲專頁「尋找李明哲」也貼出了李凈瑜今早在中國所要對李明哲說的內容，內容提到：「親愛的明哲：全世界都在關心你，請你不要被孤獨所擊敗，錢的事情你不用顧慮，我會處理，但藥，我希望由台灣寄送給你，是你一向吃的藥，我才放心。我還帶來了這一段日子國內外觀心你的報導與評論。希望你能收到。最後，我愛你，從過去到現在，及未來，李明哲，我以你為榮！」李凈瑜最後則在文末附註：「鄭重告訴你，我不承認這是法庭，我也不聘請任何律師，這是我6個月以來一再向世界公告的『這是我為了營救你而做的事』。」

李明哲親筆信全文如下：

「凈瑜：來大陸參加開庭，為了我的順利，一切行為請聽兩位張律師安排，如可以會見就會見；不能會見就來看守所幫我送東西，兩位律師非常負責任安排。

請帶幾本書（大陸出版的歷史類），錢（一個月藥費大約人民幣2000，可一次多存幾個月，一般日用品，一個月大約200人民幣）煙兩條（大約可以抽3-4個月），錢的部分和我母親說。

來大陸辦一個大陸電話號碼並告知看守所和律師，可微信綁定號碼（大陸）繳費。

李明哲 2017.8.29」

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