批賴清德欺騙台南人 藍營要求南市重編總預算

國民黨團召開記者會，要求代理市長李孟諺應重編107年度總預算案。（記者蔡文居攝）

2017-09-11 14:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會預定9月底召開定期大會，審查台南市107年度總預算案，國民黨團今天召開記者會，譴責賴清德欺騙台南人，質疑107年度總預算為新任行政院長賴清德在台南市長任內所編列，要求代理市長李孟諺應「退回」重編。

南市府表示，中央107年度總預算案是在8月底送請立法院審議，新任行政院院長則於9月8日上任，行政院是循往例撤回總預算案研商調整，南市代理市長李孟諺於9月7日交接上任，107年度總預算案則預計於9月中旬送請市議會審議，且相關審查會議是由李代理市長主持，與中央情形並不相同。

另外，依預算法及地方制度法等相關法令並無規定直轄市或縣（市）首長交接須重編總預算案，所以南市107年度總預算案仍將依規定期程送請市議會審議。

台南市107年度總預算案，歲出歲入均編列848億7708萬餘元，為合併升格以來首度核列收支平衡零舉債。

國民黨團書記長王家貞、市議員蔡育輝、洪玉鳳、蔡淑惠、盧崑福、林燕祝及李中岑等人今天召開「權責相符，重編預算」記者會。王家貞等人譴責賴清德欺騙台南人好幾個月，質疑賴6月就準備要去當閣揆了，卻不露口風，總預算是賴任內所編列，是用賴的思維編列，現在代理市長是李孟諺，不應照單全收，才能權責相符。

蔡育輝表示，明年度總預算案零舉債，根本是沽名釣譽，這是有計謀的，賴清德明知要北上組閣才這樣編。要求應該重編，給溪北農水路、道路多一點經費，改善南市南北建設差距。

洪玉鳳表示，中央總預算案，新閣揆賴清德已要求退回重編，賴理應用同理心看待台南，放手讓李孟諺一搏。

王家貞表示，南市明年總預算案，在賴清德6月即知道要當閣揆，因此美化帳面、虛假數字，國民黨團無法接受107年的預算案，要求重編。