賴神首次參政獲上帝公應聖杯 子弟兵代替參拜這間廟

南市議員呂維胤（前右六）代昔日老闆、行政院長賴清德率眾支持者到南區鹽埕北極殿參拜、表達感恩。（記者王俊忠攝）

2017-09-11 11:39

〔記者王俊忠／台南報導〕前台南市長賴清德上週接任行政院長，曾在賴擔任立委期間的嫡系子弟兵、南區市議員呂維胤，今上午率領賴清德的老幹部與支持群，一起到南區鹽埕北極殿參拜、高掛「為賴清德感恩、替台灣加油」布條，替賴清德叩謝神明保佑。

呂維胤並宣布將展開南區、安平區的廟宇參拜行程，親自替賴院長一一感謝地方鄉親的支持與栽培。由於下屆市議員選舉，南區與安平區合併為一選區，呂維胤此舉也有為自己舖陳選舉路的味道。

包括新興里長邱志初、南華里長辜福恩、光明里長黃榮籐與地方多位支持者、北極殿幹部都到場參香、表達力挺態度。

對於為何選擇鹽埕北極殿作為參拜起點？呂維胤分享賴院長一個小故事，他表示，1996年，賴清德首次參政、參選南市國大代表補選時，曾在拜票時走到北極殿，擲筊向供奉的玄天上帝（上帝公）請示能否贏得此次選舉，當時得到上帝公賜給3個聖杯的回應，那次，賴清德拿到4萬1000多票，以第1高票當選南市選區第3屆國大代表。

此外，呂維胤還說，2009年實施單一選區2票制的立委選舉，堪稱是賴清德最艱辛的一場戰役，當時東區賴輸對手約6000票，靠著在南區大贏1萬多票、安平區1000多票的支持，最終以贏5000多票獲得勝利。後來鄉親們也一路相挺，陪伴其7年的市長之職，因此要替賴院長感恩鄉親不變的支持與栽培。