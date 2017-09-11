軍方高薪爭取網路高手 專家級月入逾10萬

2017-09-11 11:37

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方積極強化網路戰攻防戰力，為了爭取網路高手、駭客級專家加入國軍行列，軍方祭出高薪希望吸引各路人才，根據國防部107年度預算書顯示，具有國際級證照的「專家級」高手，除了依資歷核給相等的薪水之外，每月還可領取高達5萬元的「網路戰勤務加給」，薪水及加給合計每月可以超過10萬元以上，等同國軍少將級軍官的待遇。

軍方官員今天指出，國軍資訊勤務加給，經國防部提送行政院後，新的資訊勤務加給標準已在今年6月27日獲行政院核定，並在今年7月1日起實施。

根據國防部送交立法院的107年度公開預算書中指出，國軍勤務資訊加給，區分為「一般資訊勤務給」與「網路戰勤務加給」二項，一般資訊勤務加給只區分為校級軍官與尉級軍官兩種，校級軍官每月可領3千5百元，尉級軍官每月為2千7百元。

但「網路戰勤務加給」的標準可是高出一般資訊勤務加給很多。根據預算書內容指出，「網路戰勤務加給」按照資歷及具有的國際證照、專業證照等級共分為五等，「專家級」人員每月可領取網路戰勤務加給為5萬元，是最高的等級。

在專家級之下，「網路戰勤務加給」還設有四種等級，包括：「菁英一級」，每月領取的網路戰勤務加給額度為3萬元；「菁英二級」為每月1萬5千元；「專精一級」每月1萬元；「專精二級」每月5千元。