睽違17年再辦WCIT 蔡英文：台灣向世界傳達兩訊息

世界資訊科技大會（WCIT）開幕式，邀請獲威尼斯影展「最佳VR體驗獎」 的台灣影像藝術大師黃心健，結合IOT穿戴式裝置演出舞蹈作品。（記者黃佩君攝）

2017-09-11 11:07

〔記者黃佩君／台北報導〕台灣睽違17年再度舉辦「世界資訊科技大會」（WCIT），總統蔡英文今親自出席開幕，強調「相信台灣會逐漸擺脫上一個工業時代的包袱，成為數位經濟的指標國家」。蔡英文也說，台灣有非常強的決心要走進數位時代，她希望透過此次主辦向全世界傳達兩個訊息，第一是台灣正在從硬體代工跨入智慧應用的創新領域，第二是台灣政府也提供資源，讓年輕世代實現數位夢想。

WCIT暌違17年後再度在台舉辦，且此後5年均在亞洲舉辦，本次台灣是亞洲第一站。台灣主辦口號主打數位經濟，由過去代工大國轉型成資訊應用數位強國，開幕式包括總統蔡英文、經濟部長沈榮津、台北市長柯文哲、政委吳政忠等人均出席。

蔡英文致詞時表示，歷經17年WCIT再度回到台灣舉辦，對追求數位轉型的台灣來說是一個很大的鼓舞；她推動智慧國家智慧島嶼的轉型目標，過去一段時間政府已積極推動法規鬆綁、亞洲矽谷等產業創新計畫。她也強調，這些工作完成後政府會更有效率，產業會跟著升級，城鄉會獲得平衡，生活品質都會跟著提升。

蔡英文也說，相信台灣會逐漸擺脫上一個工業時代的包袱，成為數位經濟的指標國家。她強調，透過此次主辦機會，也希望更進一步向全世界傳達兩個訊息，第一是台灣正在從硬體代工跨入智慧應用的創新領域，我們歡迎全世界從事IOT、工業4.0或AI的優秀人才到台灣，跟我們本土供應鏈結合發展出更多創新產業及應用。第二是台灣政府也提供資源，讓年輕世代實現數位夢想；打造一個適合產業轉型的環境，就是她帶領政府的最核心任務。

她也強調，民間呼籲「資訊力就是國力」，政府已聽到了，此次WCIT籌備過程中政府各部會動員，且在這3天的舉辦過程中，行政院也會積極參與，吸取在座經驗觀點，作為政策推動的參考。蔡英文說，接下來5年WCIT都會在亞洲舉辦，台灣是亞洲巡迴的第一站，期待藉此會議平台，與亞洲其他國家在智慧應用與科技上有更緊密的合作。

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