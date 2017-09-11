賴揆拜會時力 盼加強與在野黨團溝通

2017-09-11 10:57

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院長賴清德今上午赴立院逐一拜會朝野黨團。立院時代力量黨團總召徐永明強調，行政部門應多與在野黨團溝通，會對立院法案和預算推動幫助很大。賴清德則回應，「其實我對時代力量，一如我們台南鄉親，都充滿期待」，未來一定會加強與在野黨團溝通，未來他率領的行政院團隊也一定會謙卑面對立院監督。

賴清德也說，他會用當立院黨團幹事長監督行政院的標準，先來要求行政院，也會尊重、重視在野黨，加強溝通協調，「如果這份功夫下得足，困難就可以排除。」

徐永明表示，時力支持的「吹哨者保護法」、「金融旋轉門條款」、「最低工資法」、「反媒體壟斷法」、「刪除年終慰問金」、「改革公股行庫13％」等，盼行政部門有積極回應。

時代力量立委黃國昌說，賴的出身從汐止到萬里，與他選區有密切關係，他從選前也受賴很大幫忙與支持。他說，作為踏入政治界的後輩，對賴處理事情的原則和價值非常佩服。

黃國昌說，相信賴能把從政後一貫的價值和原則帶到行政部門，當台灣人民對重要改革有高度期待，在這樣關鍵時刻，賴願意為台灣擔起重擔，他個人非常感佩，「我們是就事論事的政黨」，賴要推動任何福國利民改革，時力會全力支持。

時力立委高潞．以用．巴魕剌指出，賴在台南市長任內，處理很多關於人權、原住民議題，尤其台南市有非常多平埔族，賴在平埔族議題的積極態度都是有目共睹，希望對原住民議題和人權議題有更多溝通，讓台灣走向更人權進步的國家。

時力立委洪慈庸表示，台中鄉親非常期待賴院長率領的新內閣帶領台灣往前走，盼行政團隊加快處理「促進轉型正義條例」及她與顧立雄所提的「軍冤條例」，轉型正義最主要的敵人就是時間，希望親屬還在的時候儘速處理。