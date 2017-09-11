賴揆「回娘家」 盼民進黨團與他「3個共同」

行政院長賴清德拜會立法院民進黨團，直說自己是回到娘家。（記者陳志曲）

2017-09-11 10:35

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院長賴清德拜會立法院的最後一站，就是回到民進黨團。他期許能與執政黨團共同承擔、共同面對問題、共同開創台灣新局。

由於泰利颱風即將來襲，賴揆還要去氣象局聽取簡報，提前前往民進黨團拜會，民進黨團共20餘位立委前來迎接，雙方互動極為熱絡。

民進黨團總召柯建銘表示，出身自黨團的賴清德是最了解立法院的閣揆，也知道要如何面對挑戰。

他回憶，兩人過去常常坐在這裡召開記者會，彼此有濃烈的感情，黨團會做賴揆最堅強的後盾，這個執政是大家共同承擔的。

賴揆表示，這是再熟悉不過的場景。過去歷經多此次困難，就是坐在這裡召開記者會，共同面對國人。只是現在角色不太一樣，他感謝蔡英文總統的肯定與信任。

賴揆懇請黨團與他有3個共同。首先是共同承擔，這個擔子非常沉重，必須回應人民殷切的期待。再來是共同面對問題，各黨團都希望行政團隊可以多加溝通，盼黨團能給予協助，做為他們與其他在野黨團的橋樑。最後是共同開創台灣新局，對於台灣目前面對的許多問題，大家都感到憂心，盼能與黨團一起努力，開創出台灣的新局。

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