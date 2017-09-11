跟小英告御狀？ 柯文哲批：金管會應成金融服務會

蔡英文總統（右二）、台北市長柯文哲（左四）11日出席世界資訊科技大會開幕式，會後握手致意。（記者張嘉明攝）

2017-09-11 10:25

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今上午陪同總統蔡英文出席21屆世界資訊科技大會，但柯致詞抱怨金管會，指中國歐巴桑去市場買菜常常是刷手機，表示台灣電子商務還需加速進行，悠遊卡在金管會已奮戰2年，到現在還沒辦法作為支付工具，金管會應變成金融服務會，「這是要再去處理的」。

會後媒體追問是不是在跟蔡英文告御狀？柯文哲受訪說，隨時想到就講，並強調致詞前2分鐘把稿子寫完；至於此言是否要給金管會主委顧立雄壓力？柯對媒體說，「吼！你怎麼這麼有想像力」，並指顧立雄才上班沒幾天啊！

柯文哲解釋，悠遊卡要變成第三方支付，已經拖了2年，慢慢政府要從管理變成服務的角色，應該告訴我們怎麼協助我們、要怎麼處理，而不是「喔！有夠會拖、拖2年。」

柯文哲致詞提及北市智慧城市面向包括交通、醫療、公宅、學校、悠遊卡；他說，醫療跟ICT是台灣人才最集中的領域，可是很奇怪，一直到現在為止，整個醫療資訊化，並沒有達到我們期待的效果，因為北市聯合醫院有3500床，扣掉長庚醫院，應該是全台最大醫療體系，醫療資訊化是努力重點。

柯文哲提到悠遊卡，指目前在中國，常常歐巴桑去市場買菜是刷手機，表示台灣電子商務還需要加速進行，悠遊卡在金管會已經奮戰兩年，到現在還沒辦法作為支付工具，所以金管會應當變成金融服務會，「這是要再去處理的」。

柯文哲說，常常政府自己要做的事情不會成功，因為業界一定比政府更了解市場。

柯文哲還說，目前北市府有北市智慧城市辦公室媒合平台，所有企業若有適合產品、精良想法，想到北市府做實驗，市府可以做最大協助，所有資料都願意開放給企業使用，媒合產業與政府，希望台北成為全世界資通訊產業實驗場域、找到可運用的商業模式，並輸出到其他國家去。