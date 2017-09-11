盼賴清德「神力帶領」 親民黨團期許民生放第一

行政院長賴清德（左）拜會立法院親民黨團，與黨團總召李鴻鈞（右）握手致意。（記者陳志曲攝）

2017-09-11 10:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長賴清德今日上午拜會立法院親民黨團，親民黨團總召李鴻鈞希望賴以後多重視在野黨意見，親民黨團幹事長陳怡潔則期勉，國家施政未來在賴的神力帶領下能夠有所突破。

親民黨團總召李鴻鈞表示，自己與行政院長賴清德是老同事，第一次向他說恭喜，是賴當選了台南市長，第二次向他說恭喜，現在他在當行政院長，非常難免可貴。

李鴻鈞指出，賴以前在立法院和台南市府的作風，了解行政和立法的關係非常重要，能和諧才是國家之福，在立法上執政黨要多尊重在野黨意見，法案必須多跟在野黨溝通。

李鴻鈞說，上會期審前瞻條例，親民黨想盡辦法想拿到資料，都很難去取得，上次年金改革版本送進立院後，行政院版本被執政黨版本給推翻掉，這次新院長願意將施政總預算退回重編，這做法非常好，未來也要去調整「一例一休」，沒有一套法律能各行業一體適用。

親民黨立委陳怡潔則建議，希望在賴清德的神力帶領下，施政能夠有所突破，也不要被派系綁架，要把民生議題放第一，不要把政治操作放第一，「實事內閣」不要只是自己講，院長要能拿出「神力氣魄」。

賴清德回應，感謝親民黨團的熱情接待，目前出席率最高的就是親民黨團，要感謝李、陳兩人的勉勵，這都是代表民意，一定會謹記在心。

賴清德說，包含一例一休、食安、掃毒等議題都會務實面對，一例一休除保障勞工權益外，也要考慮到企業彈性，這與總統蔡英文給我的七大期許方向上一致，未來施政會符合人民期待。