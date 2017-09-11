再向顧立雄叫板 柯文哲：金管會應變金融服務會

世界資訊科技大會開幕，演出數位互動舞蹈表演。（記者黃佩君攝）

2017-09-11 10:05

〔記者黃佩君／台北報導〕賴清德內閣改組被指「針對」台北市長柯文哲，尤其顧立雄在黨產會主委之後又任金管會主委，被認為「挑戰柯P」意味濃。今柯文哲又對金管會開砲，他出席「世界資訊科技大會」（WCIT）開幕致詞時指出，「中國歐巴桑買菜是刷手機的，表示台灣在電子商務還需要加速進行，還沒辦法作為支付工具」，他也強調，台灣支付還需再進步，「金管會應該變成金融服務會」，這是應該去處理的。

世界科技大會暌違17年後再度在台舉辦，本次主打數位經濟，由過去代工大國轉型成資訊應用數位強國，開幕式包括總統蔡英文、經濟部長沈榮津、柯文哲、政委吳政忠等人均出席。

蔡英文表示，歷經17年WCIT再度回到台灣舉辦，對追求數位轉型的台灣來說是一個很大的鼓舞，她推動智慧國家智慧島嶼的轉型目標，過去一段時間政府已積極推動法規鬆綁、亞洲矽谷等產業創新計畫。

她也強調，相信台灣會逐漸擺脫上一個工業時代的包袱，成為數位經濟的指標國家。且透過此次主辦機會，也希望更進一步向全世界傳達兩個訊息，第一是台灣正在從硬體代工跨入智慧應用的創新領域，我們歡迎全世界從事IOT、工業4.0或AI的優秀人才到台灣，跟本土供應鏈結合發展出更多創新產業及應用。第二是台灣政府也提供資源，讓年輕世代實現數位夢想；打造一個適合產業轉型的環境，就是她帶領政府的最核心任務。

而柯文哲致詞時仍不改大砲性格，更持續針對新上任的金管會主委顧立雄。柯文哲表示，目前台北市有5個推動重點，包括交通、醫療、學校、公宅、悠遊卡。在提到悠遊卡時，他特別指出「中國歐巴桑買菜是刷手機的，表示台灣在電子商務還需要加速進行，還沒辦法作為支付工具」。他也強調，台灣支付還需要再進步，「金管會應該變成金融服務會，這是應該去處理的」。

新上任的經濟部長沈榮津，也成為此次開幕首位致詞的貴賓，他表示希望國內外4千多位參與者能感受台灣資通訊產業的轉變，強調台灣雖沒有豐富的資源，「但有許多優秀的ICT人才，台灣人民有勤奮的特質，也樂於與許多優秀的國家合作，從中學習改變，最後再將這些產品跟服務來提供給全世界」，希望藉WCIT讓外藉知道台灣走向綠色智慧城市的具體展現。