美對台軍售恐生變？ 10月「美台國防工業會議」見真章

我國及美方於10月中將在美國舉辦「美台國防工業會議」，將會是觀察對台軍售是否生變的重要指標。圖為我國潛艦。（資料照，記者張忠義攝）

2017-09-11 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕北韓先前成功進行氫彈試爆，使得東北亞情勢變得更加緊張，我國軍方評估，北韓試爆可能影響美國對台軍售，原因在於川普可能希望將北韓問題寄託於習近平出面斡旋，而我國及美方於10月中將在美國舉辦「美台國防工業會議」，會是觀察對台軍售是否生變的重要指標。

根據《風傳媒》報導，軍方內部在8月初就完成今年「美台國防工業會議」相關作業，屆時將在會議中向美方建議，把會議舉辦次數從每年一次改為每年兩次，其中一次在台灣舉行，邀請美國防官員訪台，藉此了解台灣國防工業發展現況。另外，友台前國務院官員薛瑞福（Randall Schriver）有望出任美國國防部亞太事務助理部長，若任命聽證順利過關，有機會出席「美台國防工業會議」，薛瑞福在歐巴馬政府時期就已對台灣所爭取的潛艦技術十分了解，屆時將有利於雙方在會議上的溝通。

我方國防官員指出，「美台國防工業會議」中，包括美國國防部和國務院出席代表的層級、致詞的談話內容，都是觀察美國對台軍售是否提升或生變的重要指標，我方也會藉此再度爭取潛艦技術轉移和F-35戰機等重點項目，但若美方對這次會議不重視，軍方內部也準備多套備案，以潛艦案為例，若此次美方仍不點頭，台灣將轉向與第三國合作。

然而對台軍售是否受到朝鮮半島情勢影響？我方官員認為，從這次半島情勢升溫狀況來看，美國對台軍售政策未來受到國際和中國的影響將會越來越深，台灣除了避免捲入國際紛爭外，也要想辦法降低從美國採購武器的需求，且過去美國對台軍售的質量不斷受到限制，所以軍方內部對於發展國防自主高度支持，只有自製武器，才能確保武器來源不受國際因素影響。