賴清德訪立院國民黨團 藍委送「厚德載物」四字

行政院長賴清德11日上午拜會國民黨立法院黨團，黨團總召林德福送上「厚德載物」4字，期許他像大地一樣厚實，才能有容乃大，為國家社稷造福。（記者羅沛德攝）

2017-09-11 09:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長賴清德今日上午拜會立法院國民黨團，立法院國民黨團出動黨團三長及黨團幹部「以禮相待」，當面恭喜賴清德就任，更送上「厚德載物」四字，期許他像大地一樣厚實，才能有容乃大，為國家社稷造福。

賴清德致詞表示，首先衷心要感謝林總召率領黨團熱烈接受他的拜訪，特別希望他用人唯才，施政貼近民意，自己會為所當為，以台南父母官經驗來施政。

賴清德說，不管是能源政策、一例一休、兩岸問題，留才攬才和食安問題，行政院會有務實對策，也會請教國民黨團的寶貴意見，希望立法和行政能夠合作，一定會更成功。

賴清德指出，未來行政院團隊會以謙卑態度面對立法院監督，他會以過去黨團幹事長那樣處事來面對，也會加強和各黨團溝通協調，讓國家進步的重大政策上取得一致態度，希望大家能為台灣一起團結，人民一定樂於看見這樣的進步。

國民黨團總召林德福指出，歡迎賴院長蒞臨，恭喜他擔任行政院長承擔重責大任，國民黨團是最大在野黨，立場是要有監督。

林德福說，賴院長做過立委，了解立法院生態，當全國最高行政首長要讓各部會發揮專長，前一段時間看見，林全就像是蔡英文幕僚長，今天賴身為國家最高行政首長，要對全民負責，不能只當總統的幕僚長。