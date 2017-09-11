基此理念 反廢死刑代表陳正育投入議員選戰

2017-09-11 08:50

〔記者王俊忠／台南報導〕反對廢除死刑全國後援會總召集人陳正育宣布投入下屆南市東區市議員選舉，他對政府要廢除死刑表達不滿，將用無黨籍身分參選明年南市議員，用實際行動向政府表達他堅定反對廢除死刑的立場。

針對政府要啟動廢除死刑小組推動廢死；總統蔡英文提名的大法官也挺廢死，再加上法務部寄一封邀請公文給白曉燕基金會邀談廢死。陳正育怒說，他氣炸了、非常不滿，將再投入南市議員選戰，用議員公職身分來推動反廢除死刑。

這是陳正育第3度參選南市議員，之前他曾以流浪貓狗動物保育人士身分與推動無流浪動物城市目標2度參選南市議員，但都鎩羽而歸。

陳正育憤怒表示，對法官長期輕判殺人犯非常不滿，並認為這十幾年來，在法官輕判下，台灣治安越來越敗壞，而政府的司法改革更讓他非常失望，加上推動廢除死刑的聯盟積極參與立委、議員各項選戰，讓他不得不投入選戰以反制廢死聯盟。

他希望將來可以在台南市建立一個反廢死總部，長期對抗廢死聯盟，來阻擋台灣廢除死刑，維護台灣治安，希望選民能相挺、讓他順利當選。他強調，基於理想，就算只拿到1票，也要參選、把反廢死的聲音發出來。

此外，陳正育認為，人民要的是經濟發展；不是政黨惡鬥，再選議員的理念是重民生、重建設、重人民生活品質，要為東區爭取更多建設，改善東區生活品質。他有2大政見訴求，1是在東區路口紅燈機車停等區設置遮陽棚，讓機車騎士可在停等紅燈時遮陽避雨，不必日曬雨淋；2是在東區興建公立立體停車場，改善東區停車問題。