2017-09-10 19:34

〔即時新聞/綜合報導〕台北市長柯文哲今天(10日)到西門町參加「西門享樂祭」Cosplay決賽活動,晚間在臉書上提到「只要我看起來怪怪的東西,到最後都會大賣」,他也樂於讓年輕人去發揮。

柯文哲在臉書上表示,今天在西門町現場有很多「林默娘」,不過台北燈節時已經領教過一次,這次比較沒那麼大驚小怪。

他也提到,「有句話說You are limited by your imagination,很顯然我的想像力真的追不上年輕人」,他表示從被找去cos火影忍者、世大運和網紅合作,都印證了「只要我看起來怪怪的東西,到最後都會大賣」。

柯文哲也強調,既然如此大家就放手去做,他來負責提供一個平台,讓受到年輕人喜愛的Cosplay、動漫文化有機會可以發揮。