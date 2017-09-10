為新書作序 林濁水：小英與民粹合作問題百出

2017-09-10 19:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國資深台灣問題專家康培莊所著《飛彈、政客與秘密外交》新書本周上市，他爬梳40年來美中台三邊問題，認為未來美國與中國將進一步擴大衝突、短兵相接，而台灣可能是促成兩強交鋒的催化劑。他甚至強調，「台灣將是中美纏鬥，甚至兵戎相見的關鍵因素！」

康培莊指出，美國政客常在選舉期間大肆批評北京，但近年來這股批評聲浪似乎愈來愈司空見慣，進而導致任何衝突可能更加一發不可收拾。同時，許多美國人開始相信全球化和對外貿易有百害而無一利，而他認為，這兩種想法都會對美國造成傷害，且有利於中國。

民進黨新潮流系大老林濁水則在書序中指出，許多美方人士盛讚馬英九開創了二次世界大戰後最和平的兩岸關係，但在康培莊眼中看來，這只是暴風雨前的寧靜，理由是中國的崛起，將命定地和美國共同構成互爭雄強的修昔底德陷阱，屆時夾在中間的台灣勢被捲入。

此外，林濁水也寫道，康雖在書中提及民進黨鼓動民粹主義、動員民眾，但他認為，蔡英文的成長背景使她對民粹主義一直保持相當陌生的關係，雖然蔡英文曾有兩個階段和民粹主義者有合作，但合作不是勉強，就是問題百出。

林濁水舉例，第一次是2008年領導民進黨進行反制陳雲林來台，這一次群眾運動，坦白說小英領導得不甘不願，所以被國民黨批評是「暴力小英」後，便努力領導民進黨脫離民粹運動，而這一個脫離造成了2012至2014年白色力量在街頭風起雲湧時，民進黨只能靠邊站的結果。

林濁水指出，沒想到白色的民粹運動居然衝擊國民黨政權直到垮台，蔡英文才趁勢當選總統，於是開始進行推動和公民團體的緊密合作關係，甚至認為他們可以很大程度地取代民進黨，而成為他最重要的權力基礎，只是由於她的先天傾向，讓彼此合作的蜜月期十分短暫。