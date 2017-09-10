中方不放行？前立委王麗萍自行抵達湖南

李明哲案週一將在中國湖南開庭，妻子李凈瑜已前往，在行前記者會中表示赴中不是為了挑釁，而是希望能看到正義降臨。（資料照，記者劉信德攝）

2017-09-10 18:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕李明哲案明天開庭，李明哲母親與妻子李凈瑜今天分別前往中國。李凈瑜原本邀請前民進黨立委王麗萍以友人身分陪同，但王麗萍今早表示中國似乎不太願意放行，因此她「先回雲林」，未現身機場，不過傍晚她在臉書上聲稱已經自行抵達湖南。

但傍晚時，王麗萍在臉書「尋找李明哲」專頁上發表短文，表示她早在昨日深夜啟程，「以自己的方式」，經過十幾個小時波折，單獨先行抵達武漢順利入境。王麗萍並質疑陸委會轉告中國的態度是否失真？誇大？因她「沒有像陸委會所言遭受中國官方的任何阻撓」。

文山社區大學校長鄭秀娟說，救援小組其他成員也不清楚王麗萍自行前往中國一事，相信這是王麗萍根據經驗做出的判斷。李凈瑜目前正在飛往武漢的班機上，王麗萍是否能順利與李凈瑜一行人會合尚待關注。

王麗萍並發表短文全文如下：

【絕不讓李凈瑜孤單】

千年前范仲庵說：「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。」向國人報告，我已經用我的方式抵達中國武漢，正要轉住岳陽。

直到昨日深夜，陸委會副主委邱垂正還親自致電給我，仍然表示：「中國方面只能確認李凈瑜一人可以前往，其他人尚無法確認。」凈瑜也同時非常孤單無奈恐慌地告訴我，說周副處長也打電話給她表示：「王麗萍委員非常不可能成行！」堂堂中國政府對這件法庭旁聽的小事也會猶豫不決和耍小手段嗎？

看著凈瑜眼中含著淚光，無助、孤獨的神情，我抱著她，說：抱著飛彈能夠前往，我都會設法去抱。妳放心，我們絕不會讓妳孤單。

當年我加入民進黨，是受到台灣苦難的那一代領袖們的精神感召，並接受他們的教悔，不坐以待斃，不向命運屈服，不仰人鼻息。老民進黨的領袖們是篳路藍縷開天闢地的苦力，不是拿著簾刀，看天吃飯，等待收割和指令的現代菁英，更不是在等待別人給予機會和施捨。

當下我就決定不再仰賴陸委會的管道冒險等待，拎著行李我立刻直奔桃園機場，頂著一片漆黑的天空，飛出台灣，用我個人的方法經過十幾個小時的波折，終於輾轉抵達武漢順利入境，並沒有像陸委會所言遭受中國官方的任何阻撓。陸委會轉告我們的中方態度是否有些失真、誇大？政府官員提供兩岸資訊必須真實真誠，國人才能做正確判斷。人民早已不可能事事都聽信政府所言，如果官方一再毀了政府的公信力，是政府在自毀。

三天前我接到凈瑜的電話，話語的內容已不重要，聽見她的聲音，我腦海裡出現當年她在民進黨青年軍的模樣，想起反貪腐紅衫軍時她在角落裡發新聞稿的身影，也浮現她這一陣子媒體上瘦到我幾乎認不得的憔悴。她在電話的那頭說什麼，我好像沒有聽得很清楚，但我知道，她要求什麼我都會答應，都會配合。掛下電話我立刻搭高鐵上台北。 我的使命，只是陪伴净瑜。在險峻的局勢、陌生的國度和不熟悉的人群裡，作她的依靠，陪她履險，絕不讓她孤單。

自李明哲被失蹤後，她時時以國家尊嚴，政府立場為念，受到多少羞侮、攻擊，誤解，仍勇敢地撐起台灣多年來已經看不到的正氣！我們忍心拋棄她嗎？

淨瑜，我會在岳陽等妳。踩穩妳的腳步，我會緊緊追隨，台灣人看著妳。

王麗萍 寫於武漢前往岳陽的高鐵上 2017年9月10日黃昏